Завораживает: топ-15 мест для путешествий по версии National Geographic

Журнал National Geographic составил список из пятнадцати самых популярных туристических мест на 2020 год, смотрите в фотоленте.

Издание определило 15 туристических направлений для путешествий 2020 года. Об этом говорится на официальном сайте.

По словам главного редактора, рейтинг составляли при участии редакторов National Geographic со всего мира, фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важные места, которые нужно увидеть и посетить в 2020 года.

Журнал потрудился на славу, у них получилась завораживающая подборка, смотрите в фотоленте.

Редакторы National Geographic забыли указать в своем списке Абхазию, поэтому Sputnik напоминает, какие красоты вы можете увидеть в Стране души: