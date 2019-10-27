Это Африка: жаркая неделя моды в Нигерии

В рамках африканской недели моды Arise Fashion Week в нигерийском Лагосе на подиум вышла 47-летняя Наоми Кэмпбелл.
"Черная пантера" представила пурпурное пальто с этническим принтом кутюрье из Южной Африки Малкома Клюка и Криштиана Гэбриел Де Туа (Kluk & CGDT), которые в своей новой коллекции объединили матовые и блестящие ткани, яркие цвета и мягкие пастельные тона.
Модный дом About That Curvy Life вывел на подиум моделей "плюс-сайз", а дизайнер из Нигерии Ланр Да Силва-Аджаи порадовала любителей моды более стандартным способом: в ее новой коллекции преобладали блестящие ткани, цветочные принты и кружева.
Всего на неделе моды в Лагосе собрались более 40 дизайнеров.
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