Это Африка: жаркая неделя моды в Нигерии

Дизайнеры со всего мира "обернули" африканских моделей в свои уникальные творения на Неделе моды в нигерийском Лагосе.

В рамках африканской недели моды Arise Fashion Week в нигерийском Лагосе на подиум вышла 47-летняя Наоми Кэмпбелл.

"Черная пантера" представила пурпурное пальто с этническим принтом кутюрье из Южной Африки Малкома Клюка и Криштиана Гэбриел Де Туа (Kluk & CGDT), которые в своей новой коллекции объединили матовые и блестящие ткани, яркие цвета и мягкие пастельные тона.

Модный дом About That Curvy Life вывел на подиум моделей "плюс-сайз", а дизайнер из Нигерии Ланр Да Силва-Аджаи порадовала любителей моды более стандартным способом: в ее новой коллекции преобладали блестящие ткани, цветочные принты и кружева.

Всего на неделе моды в Лагосе собрались более 40 дизайнеров.

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