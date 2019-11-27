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Суровые боливийские женщины: как проходят бои Чолитас

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© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
Боливийский борец Ана Луиза Юйра "Дженифер Два Лица" во время поединка с Лидией Флорес "Дина, королева ринга" в Эль-Альто, Боливия.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191127/1028896888.html

Боливийские женские бои, так называемый "чолита-реслинг", - зрелище завораживающее, красочное, но противопоказанное слабонервным. Если все-таки решитесь взглянуть на них, то смотрите фотоленту Sputnik.

Вроде слабый пол, вроде дамы в длинных, пышных национальных платьях и шляпках, а как выйдут на ринг начинают ожесточенно драться, колотить друг друга, валить на пол, душить и даже плеваться.

Иногда эти нехрупкие создания бросают вызов и мужчинам. Зрители активно поддерживают происходящее на ринге, бросают в борцов пластмассовые бутылки и выкрикивают имена.

Обычный реслинг популярен в Боливии еще с 1950-х годов, его женский вариант стал широко известен только в последние годы. Новая традиция зародилась с идеи поддержки женщин, которые страдают от домашнего насилия, чтобы они могли на ринге выразить свое отчаяние и выпустить пар.

Раньше слово "чолита" считалось унизительным, так называли девушек из индейских или смешанных семей. Сейчас же участие в боях Чолитас - особая гордость для боливийских женщин.

Чолита-реслинг — это странная комбинация борьбы, мексиканского луча-либре, смесь спортивного мастерства, акробатики, смешных стычек и игры на публику.

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Суровые боливийские женщины: как проходят бои Чолитас
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