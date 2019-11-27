Суровые боливийские женщины: как проходят бои Чолитас

Вроде слабый пол, вроде дамы в длинных, пышных национальных платьях и шляпках, а как выйдут на ринг начинают ожесточенно драться, колотить друг друга, валить на пол, душить и даже плеваться.
Иногда эти нехрупкие создания бросают вызов и мужчинам. Зрители активно поддерживают происходящее на ринге, бросают в борцов пластмассовые бутылки и выкрикивают имена.
Обычный реслинг популярен в Боливии еще с 1950-х годов, его женский вариант стал широко известен только в последние годы. Новая традиция зародилась с идеи поддержки женщин, которые страдают от домашнего насилия, чтобы они могли на ринге выразить свое отчаяние и выпустить пар.
Раньше слово "чолита" считалось унизительным, так называли девушек из индейских или смешанных семей. Сейчас же участие в боях Чолитас - особая гордость для боливийских женщин.
Чолита-реслинг — это странная комбинация борьбы, мексиканского луча-либре, смесь спортивного мастерства, акробатики, смешных стычек и игры на публику.
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