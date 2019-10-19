План на сезон: лайнер "Князь Владимир" зайдет в Сухум шесть раз в 2020 году

Планируется, что в тестовом режиме круизный лайнер "Князь Владимир" прибудет в Сухум к концу октября текущего года.

СУХУМ, 19 окт-Sputnik, Асмат Цвижба. Круизный лайнер "Князь Владимир" совершит шесть рейсов в Сухум в 2020 году, сообщили Sputnik в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".

В тестовом режиме круизный лайнер зайдет в порт Сухума уже в октябре этого года, точная дата еще не известна. Уже в 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России.

Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров.

Ранее в интервью Sputnik заместитель руководителя Федерального агенства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что, если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества судов.

В 2019 году третий сезон навигации по Черному морю круизного лайнера "Князь Владимир" открылся 12 мая и завершился в субботу с рекордными 23 рейсами и перевезенными 7,7 тысячи туристов.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года.

В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые судна.

Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В Советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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