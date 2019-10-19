План на сезон: лайнер "Князь Владимир" зайдет в Сухум шесть раз в 2020 году

СУХУМ, 19 окт-Sputnik, Асмат Цвижба. Круизный лайнер "Князь Владимир" совершит шесть рейсов в Сухум в 2020 году, сообщили Sputnik в пресс-службе ООО "Черноморские круизы".
В тестовом режиме круизный лайнер зайдет в порт Сухума уже в октябре этого года, точная дата еще не известна. Уже в 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России.
Средняя загрузка круизного лайнера около 600-700 пассажиров.
Ранее в интервью Sputnik заместитель руководителя Федерального агенства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что, если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении количества судов.
В 2019 году третий сезон навигации по Черному морю круизного лайнера "Князь Владимир" открылся 12 мая и завершился в субботу с рекордными 23 рейсами и перевезенными 7,7 тысячи туристов.
В Сухумскую бухту круизные лайнеры заходили в последний раз 26 лет назад. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходят только грузовые судна.
Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В Советское время Сухумский морской порт принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.
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