Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии

Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, что означает, что в непосредственной близости от вулкана существует опасность извержения.
По данным властей, пять человек погибли при извержении вулкана.
Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.
Смотрите также:
-
Люди бегут и спасаются: извержение вулкана в Новой Зеландии
-
Девять километров в высоту: вулкан Шивелуч на Камчатке распыхтелся