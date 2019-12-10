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Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии

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© AFP 2019 / Michael Schade
Туристы снимают извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102898/67/1028986778.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191210/1028987407.html

Вулкан расположен в 270 километрах к югу от Окленда. Извержение произошло в понедельник 9 декабря.

Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого, что означает, что в непосредственной близости от вулкана существует опасность извержения.

По данным властей, пять человек погибли при извержении вулкана.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение вулкана было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

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