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Кому досталось: церемония вручения Emmy Awards в Лос-Анджелесе

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© REUTERS / Mike Blake
Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж на 71-й церемонии Эмми в Лос-Анджелесе.

71-я церемония вручения престижной американской премии в области телевидения, Emmy Awards, прошла в Лос-Анджелесе 23 сентября.

Главную награду в этом году получил восьмой заключительный сезон "Игры престолов". Сериал завоевал четвертую в своей истории Emmy как "лучший драматический сериал".

Помимо главной победы и наград в технических категориях, "Игру престолов" отметили за "лучшую мужскую роль второго плана", премию телеакадемики присудили Питеру Динклэйджу, для которого это стало четвертой Emmy за роль Тириона Ланнистера.

Победу в категории "лучший комедийный сериал" одержал сериал "Дрянь". Исполнительница главной роли в "Дряни" британка Фиби Уоллер-Бридж завоевала статуэтку Emmy в категории "лучшая женская роль в комедийном сериале", а также получила награду за сценарий.

Ее соотечественница Джоди Комер была удостоена Emmy за главную роль в драматическом сериале "Убивая Еву". 

Победу в категории "лучший актер в драматическом сериале" одержал Билли Портер за "Позу". Награду в категории "лучший актер в комедийном сериале" присудили Биллу Хейдеру за сериал "Барри".

В номинации "мини-сериал" выиграл "Чернобыль".

Премию Emmy присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences).

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Кому досталось: церемония вручения Emmy Awards в Лос-Анджелесе
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