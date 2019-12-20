Горсть земли на память: акция "Дорога памяти" в Сухуме

Акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Абхазии в пятницу 20 декабря.

В Абхазии "Дорогу памяти" инициировало посольство России в Абхазии, акцию поддержали музей Боевой Славы имени Ардзинба и Министерство обороны Абхазии.

18 декабря в рамках акции произвели выемку земли в местах захоронения в Очамчыре, в селах Дранда, Баслата, Нижняя Эшера, а также в парке Курченко в Сухуме. Последним пунктом стал памятник Неизвестному солдату в Сухуме. Капсулу с частицами грунта из Абхазии теперь отправят в Москву. Ее поставят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России.

Акция "Дорога памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит во многих европейских городах. В рамках акции производится забор земли с воинских захоронений. Капсулы с грунтом из разных стран установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который возводится в Московской области. Цель акции – помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.

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