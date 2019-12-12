Путин: Россия правдой ответит на искажение истории Второй мировой

Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" заявил, что международные институты стали допускать попытки искажения истории Второй мировой войны.
Президент напомнил, что Европейский парламент в своей недавней резолюции фактически уравнял "нацистских агрессоров и Советский Союз".
"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го", — сказал Путин.
По мнению российского лидера, тех, кто пытается спорить с этой "беспардонной" ложью, заранее обвиняют в информационной войне против "демократической Европы". Путин подчеркнул, что на ложь Россия ответит правдой и продолжит рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, раскрывать архивы.
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