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Путин: Россия правдой ответит на искажение истории Второй мировой

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Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений на заседании Российского организационного комитета “Победа” в Кремле.

Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" заявил, что международные институты стали допускать попытки искажения истории Второй мировой войны.

Президент напомнил, что Европейский парламент в своей недавней резолюции фактически уравнял "нацистских агрессоров и Советский Союз".

"Чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го", — сказал Путин.

По мнению российского лидера, тех, кто пытается спорить с этой "беспардонной" ложью, заранее обвиняют в информационной войне против "демократической Европы". Путин подчеркнул, что на ложь Россия ответит правдой и продолжит рассказывать о событиях Великой Отечественной войны, раскрывать архивы.

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Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945), Владимир Путин


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