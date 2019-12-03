Подвиг неизвестных: в Абхазии почтили память воинов Великой Отечественной войны

Ежегодно День Неизвестного солдата отмечается в мире 3 декабря, когда в 1966 году в этот день в Александровском саду был торжественно захоронен прах одного из неизвестных солдат.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония возложения цветов у памятника Неизвестному солдату прошла в Сухуме во вторник 3 декабря.

Почтить память героев Великой Отечественной войны, чьи места захоронения все еще не известны, в Сухуме пришли представители Россотрудничества и Посольства России в Абхазии, сотрудники Государственного музея Боевой Славы, жители столицы, школьники.

Жительница Сухума Галина Жихорева пришла к памятнику Неизвестному солдату, чтобы почтить память своего отца. Ее отца Ивана Шульгу призвали на фронт в 1940 году, когда ему было всего 23 года, и направили воевать в Белоруссию. Извещение о том, что солдат пропал без вести, пришло семье Ивана в первый же месяц войны. Его жене пришлось воспитывать двоих детей в одиночку.

"Мама и бабушка прожили всю жизнь в ожидании одного мужчины - моего отца, и так до самой смерти. Раз не известно, где он похоронен, значит, живой. Меня он не видел, когда уходил в армию, мама была беременна мной, и он только по письмам знал об этом. Каждый раз, когда я прохожу мимо этого памятника, я всегда кланяюсь отцу", - рассказала женщина.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил историческую значимость даты.

"Сегодняшнее событие направлено на поддержание исторической памяти, и в республике придается этому огромное значение", - добавил он.

По словам заместителя директора Государственного музея Боевой Славы Абхазии Николая Медвенского, дата выбрана не случайно. В Москве 3 декабря 1966 года в Александровском саду был торжественно захоронен прах одного из неизвестных солдат, найденного на поле боя. Медвенский отметил, что в 1941 году из Абхазии на фронт по официальным данным были призваны 55,5 тысячи солдат.

"Из них до трети не вернулись к своим родным. Этот памятник, у которого похоронены останки советских солдат, погибших на Марухском перевале в 1942 году, был и есть символ памяти и веры. Лично я не люблю формулировку "неизвестный солдат". У каждого солдата есть свое имя, фамилия и отчество, и не их беда, что их потомки не знают, где они захоронены. Все, что мы можем сделать – не забывать их", - сказал он.

День Неизвестного солдата отмечается во всем мире с 2014 года в память о советских воинах, погибших в ходе боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

День памяти неизвестному солдату в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук День памяти неизвестному солдату в Сухуме

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