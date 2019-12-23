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Километры гирлянд и тысячи игрушек: главная новогодняя елка России

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Украшенная новогодняя елка на Соборной площади Кремля. Слева: Успенский собор. Справа: колокольня Ивана Великого.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191223/1029082828/kilometry-girlyand-i-tysyachi-igrushek-glavnaya-novogodnyaya-elka-v-kremle.html

Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривала подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирали главную.

В Москву елку доставили на специальном автопоезде, а в Кремль новогоднюю красавицу торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для проезда автотранспорта.

Главную новогоднюю ель России выбрали на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 27 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

Спилили ель 13 декабря, а уже 15 декабря она отправилась в Москву. В этом году праздничный наряд для нее получился особенным.

Как наряжали 27-метровую красавицу, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
Россия, Москва, Новый Год


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Километры гирлянд и тысячи игрушек: главная новогодняя елка России
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