Километры гирлянд и тысячи игрушек: главная новогодняя елка России

Специальная комиссия в течение нескольких недель осматривала подмосковные леса в поисках ели. Из двух-трех выбирали главную.

В Москву елку доставили на специальном автопоезде, а в Кремль новогоднюю красавицу торжественно ввезли через Спасские ворота, которые в обычные дни закрыты для проезда автотранспорта.

Главную новогоднюю ель России выбрали на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева составляет 90 лет, высота – 27 метров, размах нижних ветвей – 6 метров.

Спилили ель 13 декабря, а уже 15 декабря она отправилась в Москву. В этом году праздничный наряд для нее получился особенным.

Как наряжали 27-метровую красавицу, смотрите в фотоленте РИА Новости.

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