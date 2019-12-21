Самые красивые столицы мира в ожидании новогоднего чуда

Весь мир в ожидании Нового года, для многих это любимый праздник в году. Неудивительно, что столицы мира соревнуются в предновогоднем украшении.

От Москвы и до Нью-Йорка - украшены все столицы мира в преддверии одного из главных праздников года.

Сухум не исключение. Главная елка на Новый год будет той же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.

А на площади Свободы в центре столицы установят бесплатные искусственный каток и открытый кинотеатр.

Смотрите в фотоленте, какой город оказался красивее.

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