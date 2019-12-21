Самые красивые столицы мира в ожидании новогоднего чуда

От Москвы и до Нью-Йорка - украшены все столицы мира в преддверии одного из главных праздников года.
Сухум не исключение. Главная елка на Новый год будет той же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.
А на площади Свободы в центре столицы установят бесплатные искусственный каток и открытый кинотеатр.
Смотрите в фотоленте, какой город оказался красивее.
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