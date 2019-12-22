Волшебная встреча на границе России и Финляндии

Эта традиция берет свое начало с 2002 года.
Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.
Главные персонажи Нового года одарили всех, кто присутствовал на встрече, и приняли участие в выступлении творческих коллективов из Выборга и Лаппеенранты.
После завершения программы в "Брусничном" Дед Мороз и Йоулупукки вместе отправились в Финляндию, чтобы поздравить с наступающими праздниками местных жителей.
Смотрите также:
-
Неделя перед Новым годом: афиша Абхазии с 23 по 29 декабря
-
Есть дела: что нужно успеть сделать до Нового года