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Волшебная встреча на границе России и Финляндии

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На пограничном переходе с поэтичным названием "Брусничное" встретились и обнялись Дед Мороз из Великого Устюга и его коллега из Финляндии Йоулупукки.

Эта традиция берет свое начало с 2002 года.

Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.

Главные персонажи Нового года одарили всех, кто присутствовал на встрече, и приняли участие в выступлении творческих коллективов из Выборга и Лаппеенранты.

После завершения программы в "Брусничном" Дед Мороз и Йоулупукки вместе отправились в Финляндию, чтобы поздравить с наступающими праздниками местных жителей.

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