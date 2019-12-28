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Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"

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  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Космическая красота: Роскосмос выпустил пин-ап календарь – 2020
  • Несмотря на красоту иллюстраций и явную международную и гуманную направленность рисунков, некоторые пользователи интернета сочли изображения сексистскими просто потому, что на них подчеркнута красивая фигура девушек.
© Foto / Andrew Tarusov
О работе с космической корпорацией Андрей Тарусов рассказал в Facebook.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102911/32/1029113226.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191228/1029113937/stilno-krasivo-neobychno-kalendar-roskosmosa-v-stile-pin-ap.html

Художник Андрей Тарусов создал для дочернего предприятия "Роскосмоса" календарь, который вызвал в Сети нешуточные споры.

Корпорация Роскосмос (а точнее его дочернее предприятие "Главкосмос") решила выпустить оригинальный пинап-календарь на 2020 год в качестве подарка для зарубежных партнеров.

© Foto / Twitter/Christina H Koch
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Автором выступил известный художник Андрей Тарусов. Картинки сделаны в стиле середины прошлого века. Все надписи сделаны на английском языке, поскольку календарь задумывался в качестве подарка для зарубежных партнеров.

"В календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!", — сообщил автор.

К примеру, текст Fly me to the Moon на январской странице отсылает к одноименной джазовой композиции 50-х, а "ноябрьский" кот уж очень напоминает угрюмую звезду интернета. Не обошлось без дрели, которую можно увидеть на июльской иллюстрации, а сентябрьская страничка демонстрирует наделавшие шуму спутники Starlink Илона Маска.

В подборку вошли 13 фотографий – обложка и тематические страницы, распределенные по месяцам.

Как выглядит календарь – в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
Роскосмос


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Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"
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