Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"

Корпорация Роскосмос (а точнее его дочернее предприятие "Главкосмос") решила выпустить оригинальный пинап-календарь на 2020 год в качестве подарка для зарубежных партнеров.
Автором выступил известный художник Андрей Тарусов. Картинки сделаны в стиле середины прошлого века. Все надписи сделаны на английском языке, поскольку календарь задумывался в качестве подарка для зарубежных партнеров.
"В календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!", — сообщил автор.
К примеру, текст Fly me to the Moon на январской странице отсылает к одноименной джазовой композиции 50-х, а "ноябрьский" кот уж очень напоминает угрюмую звезду интернета. Не обошлось без дрели, которую можно увидеть на июльской иллюстрации, а сентябрьская страничка демонстрирует наделавшие шуму спутники Starlink Илона Маска.
В подборку вошли 13 фотографий – обложка и тематические страницы, распределенные по месяцам.
Как выглядит календарь – в фотоленте РИА Новости.
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