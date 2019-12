Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"

Корпорация Роскосмос (а точнее его дочернее предприятие "Главкосмос") решила выпустить оригинальный пинап-календарь на 2020 год в качестве подарка для зарубежных партнеров.

Автором выступил известный художник Андрей Тарусов. Картинки сделаны в стиле середины прошлого века. Все надписи сделаны на английском языке, поскольку календарь задумывался в качестве подарка для зарубежных партнеров.

"В календаре много пасхалок и скрытых шутеек. Смотрите внимательно!", — сообщил автор.

К примеру, текст Fly me to the Moon на январской странице отсылает к одноименной джазовой композиции 50-х, а "ноябрьский" кот уж очень напоминает угрюмую звезду интернета. Не обошлось без дрели, которую можно увидеть на июльской иллюстрации, а сентябрьская страничка демонстрирует наделавшие шуму спутники Starlink Илона Маска.

В подборку вошли 13 фотографий – обложка и тематические страницы, распределенные по месяцам.

Как выглядит календарь – в фотоленте РИА Новости.

Смотрите также: