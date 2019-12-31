Снегурочки, снежинки и султаны: новогодние образы от коллектива Sputnik

К Новому году информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку новогодних образов и настроения от наших сотрудников.

В 2019 году информационному агентству Sputnik Абхазия исполнилось пять лет. Мы отпраздновали свой юбилей, а вы стали свидетелями публикации более 56 тысяч статей на абхазском и русском языках, более шести тысяч видео, более 1700 фотолент и почти 800 инфографик.

За всеми этими цифрами стоят не компьютерные технологии, а наши редакторы, выпускающие, ведущие радио, монтажеры, корректор, пресс-секретарь, фотограф, оператор, бильд-редактор и, конечно же, корреспонденты. Наш коллектив – 39 человек, которые привыкли оставаться "за кадром" самых важных событий в стране.

Говорят, в Новый год случаются чудеса. Вот и мы решили познакомить читателей Sputnik c коллективом информационного агентства и для этого собрали их детские фото, навеянные атмосферой Нового года.

Все эти снегурочки, снежинки, султаны и индийские принцессы каждый день работают, чтобы рассказать то, о чем другие молчат.

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