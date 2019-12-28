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"С любимыми не расставайтесь": пожелания жителей Абхазии на Новый год

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© Видео Адгур Авидзба,Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
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Весь мир в ожидании Нового года, для многих это любимый праздник. Самое время подводить итоги года уходящего и намечать планы на год наступающий.

Уходящий год жители Сухума, опрошенные Sputnik, провожают с улыбкой. У многих он связан с исполнением желаний. Кто-то нашел работу мечты, приобрел новых друзей, другие успешно завершили учебный год, а у кого-то сын поступил в высшее учебное заведение.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Праздник к нам приходит: новогодняя афиша

Вместе с тем, участники опроса надеются, что наступающий 2020 год будет лучше, чем уходящий. Свои надежды они связывают с улучшением социального положения граждан, повышением зарплат, благоустройством столицы. Словом в 2020 году жители Абхазии ждут перемен.

Многие уже успели загадать желания на Новый год и наметить планы. Для кого-то в 2020 году главная цель – успешно завершить учебу, у других – не расставаться с любимыми.

Среди опрошенных нашлись и такие, кто ничего не загадал, просто потому, что не верят в чудо.

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Теги:
Новый Год, Сухум


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