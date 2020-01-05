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Миллионы гектаров пепелища: фото лесных пожаров в Австралии

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  • Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали. Ученые винят глобальное потепление.
© AFP 2019 / SAEED KHAN
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до трех тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров в стране. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200105/1029153545/Milliony-gektarov-pepelischa-foto-lesnykh-pozharov-v-Avstralii.html

Масштабная эвакуация проходит на юго-восточном побережье Австралии в связи с бушующими в стране пожарами.

В Австралии выгорело уже около пяти миллионов гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли восемь тысяч коал и сотни тысяч других животных.

На побережье у австралийского города Маллакута из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, многие ищут убежище на пляжах в окруженных огнем прибрежных городах.

В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.

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Теги:
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Миллионы гектаров пепелища: фото лесных пожаров в Австралии
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