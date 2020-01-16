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Накрыло пеплом: Филиппины после извержения вулкана Тааль

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© REUTERS / Eloisa Lopez
Выброс пепла вулканом Тааль на Филиппинах.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200116/1029249856/nakrylo-peplom-filippiny-posle-izverzheniya-vulkan-taal.html

В воскресенье, 12 января, вулкан Тааль на Филиппинах выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра.

Дома, курорты, парки, фермы - все засыпано пеплом: вулкан Тааль на Филиппинах проснулся и превратил жизнь в близлежащих городах в кошмар.

В результате пеплопада все вокруг на расстоянии в 14 километров покрылось грязью и серой. На следующий день 13 января из вулкана в озеро полились потоки лавы. Власти Филиппин эвакуируют три населенных пункта в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

© Видео NewsFrol Live
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Сохраняется четвертый уровень опасности из пяти возможных. Новые трещины на поверхности вулкана говорят о подъеме магмы. С 12 января зарегистрировано в общей сложности 466 вулканических землетрясений, а за сутки к утру 15 января – 159. Такая сейсмоактивность означает, что дальнейшее извержение неизбежно.

Вулкан Тааль, один из самых маленьких действующих вулканов на земле, входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо и извергался более 30 раз с 1572 года. Во время извержения 30 января 1911 года за 10 минут умерло все живое на расстоянии до 10 километров, погибли 1335 человек.

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Теги:
вулканы, Филиппины


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