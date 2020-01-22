17:05 22 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.83
  • EUR68.52
Поиск
Фото

Лица нового правительства России

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Sergey Guneev
Андрей Белоусов перед началом совещания президента Владимира Путина с членами правительства России. 21 января 2020 года Белоусов назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102928/70/1029287084.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200122/1029288746.html

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

Медведеву было предложено занять должность заместителя председателя Совета безопасности, о создании которой накануне сообщил президент Путин. Кроме того, Медведев останется председателем партии "Единая Россия".

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лица нового правительства России
Военные отразили ракетный удар по Москве: учения боевого расчета РЛС "Дон-2Н"
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться