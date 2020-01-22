Лица нового правительства России

Президент России Владимир Путин 21 января подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

Медведеву было предложено занять должность заместителя председателя Совета безопасности, о создании которой накануне сообщил президент Путин. Кроме того, Медведев останется председателем партии "Единая Россия".

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