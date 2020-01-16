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В России новое правительство. Драмы нет

© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.

В России будет новое правительство. Драмы нет. Это и есть обновление власти, пишет Дмитрий Киселев в колонки для РИА Новости. Президент обозначил новые задачи. Под них ему нужна новая команда.

Заседание Совета Федерации РФ
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Уходящему правительству был дан шанс после послания прошлого года, когда экономический рост выше среднемировых показателей Путин определил как условие выживания России. При этом президент предупредил, что времени на раскачку нет. Речь шла о минимум трехпроцентном росте. По итогам года у нас один процент с десятыми, на последующие два года правительство прогнозирует один процент с десятыми. При этих темпах разрыв в отставании как с Америкой, так и с Азией у нас увеличивается. Такой "рост" рано или поздно не сможет обслуживать взятый размах во внешней политике, не сможет гарантировать исполнение объявленных социальных обязательств, да и на безопасности страны тоже скажется не лучшим образом. Путин все это подробно объяснял в прошлом послании-2019. Послание-2020 неизбежно предполагает новую команду.

Заслуживает ли благодарности уходящее правительство? Да, заслуживает. У него очень важные достижения. Макроэкономическая стабильность в условиях жесточайших санкций. Солидная "подушка безопасности". Перевооружение армии. И опыт, который пригодится новой команде.

© Sputnik / Александр Вильф
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Важный личный момент. Президент Путин искренне благодарен Дмитрию Медведеву, ценит то многое, что удалось сделать вместе и сохраняет Дмитрия Анатольевича на новой важной позиции.

Какой будет новая команда? Обязана быть смелой, а новая экономическая модель, которую придется запустить, должна быть столь понятной людям, чтобы каждый увидел в ней себя, свою роль, свой маневр и свои возможности. Именно так работали успешные реформы — будь то Эрхарда в Германии, Дэн Сяопина в Китае или Бальцеровича в Польше. А перемены необходимы, ведь, как известно еще по Салтыкову-Щедрину, нельзя из убыточного предприятия сделать прибыльное, ничего в оном не меняя. Тем более что Путин и сам так формулирует: "Запрос на перемены есть".

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Теги:
Михаил Мишустин, Правительство РФ, Дмитрий Медведев, Дмитрий Киселев, Владимир Путин


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