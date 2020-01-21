Перестановки и новые лица: объявлен состав российского правительства

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения.
Согласно указу, который опубликован на сайте Кабинета министров, у главы правительства Михаила Мишустина будет девять заместителей:
- Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства
- Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства
- Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО
- Виктория Абрамченко - вице-премьер
- Татьяна Голикова - вице-премьер
- Юрий Борисов - вице-премьер
- Дмитрий Чернышенко - вице-премьер
- Алексей Оверчук - вице-премьер
- Марат Хуснуллин - вице-премьер
Таким образом, своих должностей лишились семь вице-премьеров кабинета Дмитрия Медведева: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Однако некоторые из них остались в составе обновленного правительства.
Министры:
- Сергей Шойгу — министр обороны
- Сергей Лавров — министр иностранных дел
- Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Константин Чуйченко — министр юстиции
- Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
- Ольга Любимова — министр культуры
- Александр Новак — министр энергетики
- Евгений Дитрих — министр транспорта
- Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения
- Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
- Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
- Сергей Кравцов — министр просвещения
- Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
- Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
- Олег Матыцын — министр спорта
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
- Антон Силуанов — министр финансов
- Максим Решетников — министр экономического развития
Согласно президентскому указу, упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции передаются Минэкономразвития.
В новом кабинете портфелей не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.
Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.
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