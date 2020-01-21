Перестановки и новые лица: объявлен состав российского правительства

Новое российское правительство сформировал Михаил Мишустин, который возглавил Кабинет министров после отставки Дмитрия Медведева.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения.

Согласно указу, который опубликован на сайте Кабинета министров, у главы правительства Михаила Мишустина будет девять заместителей:

Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства

Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО

Виктория Абрамченко - вице-премьер

Татьяна Голикова - вице-премьер

Юрий Борисов - вице-премьер

Дмитрий Чернышенко - вице-премьер

Алексей Оверчук - вице-премьер

Марат Хуснуллин - вице-премьер

Таким образом, своих должностей лишились семь вице-премьеров кабинета Дмитрия Медведева: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Однако некоторые из них остались в составе обновленного правительства.

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны

Сергей Лавров — министр иностранных дел

Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Константин Чуйченко — министр юстиции

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Ольга Любимова — министр культуры

Александр Новак — министр энергетики

Евгений Дитрих — министр транспорта

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии

Михаил Мурашко — министр здравоохранения

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ

Сергей Кравцов — министр просвещения

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования

Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Матыцын — министр спорта

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты

Антон Силуанов — министр финансов

Максим Решетников — министр экономического развития

Согласно президентскому указу, упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции передаются Минэкономразвития.

В новом кабинете портфелей не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

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