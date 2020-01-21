22:57 21 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.86
  • EUR68.62
Поиск

Перестановки и новые лица: объявлен состав российского правительства

© Sputnik / Екатерина Штукина
В мире
Получить короткую ссылку
30410
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102928/40/1029284091.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200121/1029283961/Perestanovki-i-novye-litsa-obyavlen-sostav-rossiyskogo-pravitelstva.html

Новое российское правительство сформировал Михаил Мишустин, который возглавил Кабинет министров после отставки Дмитрия Медведева.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом Кабинете министров. В составе правительства произошли значительные изменения. 

Согласно указу, который опубликован на сайте Кабинета министров, у главы правительства Михаила Мишустина будет девять заместителей:

  • Андрей Белоусов - первый заместитель председателя правительства
  • Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства
  • Юрий Трутнев - вице-премьер - полпред в ДФО
  • Виктория Абрамченко - вице-премьер
  • Татьяна Голикова - вице-премьер
  • Юрий Борисов - вице-премьер
  • Дмитрий Чернышенко - вице-премьер
  • Алексей Оверчук - вице-премьер
  • Марат Хуснуллин - вице-премьер

Таким образом, своих должностей лишились семь вице-премьеров кабинета Дмитрия Медведева: Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Однако некоторые из них остались в составе обновленного правительства.

Министры:

  • Сергей Шойгу — министр обороны
  • Сергей Лавров — министр иностранных дел
  • Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
  • Константин Чуйченко — министр юстиции
  • Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
  • Ольга Любимова — министр культуры
  • Александр Новак — министр энергетики
  • Евгений Дитрих — министр транспорта
  • Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
  • Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
  • Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
  • Михаил Мурашко — министр здравоохранения
  • Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
  • Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
  • Сергей Кравцов — министр просвещения
  • Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
  • Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
  • Олег Матыцын — министр спорта
  • Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
  • Антон Силуанов — министр финансов
  • Максим Решетников — министр экономического развития

Согласно президентскому указу, упраздняется министерство по делам Северного Кавказа, его функции передаются Минэкономразвития.

В новом кабинете портфелей не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков и Ольга Васильева.

Правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем послании Путин обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции. На следующий день парламент утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра.

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мужчины в национальных костюмах в Абхазии
Отдали дань традициям: образы стран мира в портретах жителей
Подарок с секретом: Рогозин преподнес Лукашенко перчатку космонавта 
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться