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Землетрясение на востоке Турции: последствия разрушительной стихии

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© Sputnik / Sertaç Kayar
Последствия землетрясения на востоке Турции.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200125/1029311908/zemketriasenie-turkey-photo.html

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу 24 января в 20:55.

По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

По сообщениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, пострадавшие направляются в больницы, для тех, кого затронуло землетрясение, открыты специальные помещения, людям не рекомендуют возвращаться в поврежденные здания.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.

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