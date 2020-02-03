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От сказочного леса до полета SpaceX: лучшие пейзажные фотографии года

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Снимок пляжа в бухте Флесвик в Англии российского фотографа Олега Ершова, победивший в конкурсе The International Landscape Photographer of the Year 2019.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200203/1029380542.html

Жюри подвело итоги конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019. Работы победителей — в фотоленте Sputnik.

Конкурс The International Landscape Photographer of the Year объединяет любителей и профессионалов в области пейзажной фотосъемки на протяжении шести лет.  В этом году победителем стал россиянин Олег Ершов. Его снимок пляжа в английском графстве Камбрия напоминает скорее марсианский пейзаж. 

Другие лауреаты конкурса запечатлели леса, джунгли, пустыни, каньоны в разных уголках планеты и даже полет ракеты-носителя SpaceX. 

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