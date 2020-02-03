От сказочного леса до полета SpaceX: лучшие пейзажные фотографии года

Конкурс The International Landscape Photographer of the Year объединяет любителей и профессионалов в области пейзажной фотосъемки на протяжении шести лет. В этом году победителем стал россиянин Олег Ершов. Его снимок пляжа в английском графстве Камбрия напоминает скорее марсианский пейзаж.

Другие лауреаты конкурса запечатлели леса, джунгли, пустыни, каньоны в разных уголках планеты и даже полет ракеты-носителя SpaceX.

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