Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic

Участвовать в конкурсе могли как профессионалы, так и любители. Принимались даже снимки, сделанные на телефон. Самое главное - фотографии не должны были быть сделаны путем неэтичных методов обращения с природой.

Лучшие работы выбирали в категориях: пейзаж, растения, макросъемка, животные, птицы, мамы и детеныши, подводная съемка, городские джунгли, мобильное фото, юные таланты.

Победителем конкурса стал Дмитрий Вилюнов из Смоленска. Он получил приз в 300 тысяч рублей.

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