17:59 12 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.26
  • EUR68.05
Поиск
Фото

Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic

Получить короткую ссылку
37 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Снимок "Плывущий по лесу" фотографа Дмитрия Вилюнова, победитель конкурса "Дикая природа России" National Geographic.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102921/55/1029215582.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200112/1029216167.html

Журнал National Geographic наградил победителей конкурса "Дикая природа России". Жюри отобрало самые красивые и неожиданные кадры из разных уголков страны.

Участвовать в конкурсе могли как профессионалы, так и любители. Принимались даже снимки, сделанные на телефон. Самое главное - фотографии не должны были быть сделаны путем неэтичных методов обращения с природой. 

Лучшие работы выбирали в категориях: пейзаж, растения, макросъемка, животные, птицы, мамы и детеныши, подводная съемка, городские джунгли, мобильное фото, юные таланты.

Победителем конкурса стал Дмитрий Вилюнов из Смоленска. Он получил приз в 300 тысяч рублей. 

Читайте также: 

Теги:
фотограф, фотографии, National Geographic (журнал)


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic
Против пенсионной реформы: митинги в Париже переросли в ожесточенные столкновения
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться