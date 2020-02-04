Город-сада и город-призрак: что стало с Припятью за 50 лет

Припять была основана 50 лет назад. Это районный центр в Киевской области Украины, выросший вместе с Чернобыльской атомной электростанцией, на которой 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа.

В Припяти жили и работали в основном те, кто обслуживал Чернобыльскую АЭС, и их семьи. Жители города после аварии были эвакуированы. Город опустел, и только службы дозиметрического контроля иногда появляются на улицах.

Но Припять продолжает жить своей призрачной жизнью. Ее нередко посещают туристы-экстремалы. Особенно много их было в прошлом году. Тема Чернобыльской аварии вновь привлекла к себе большое внимание после выхода на американском телеканал НВО сериала "Чернобыль", посвященного событиям 1986 года.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается.

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