Портреты в театральном интерьере: комедия "Оскар" в объективе Sputnik

Французскую пьесу поставил в Сухуме российский режиссер Сергей Ефремов. Костюмы в спектакле решены в стилистике Франции 60-х годов. Главную роль исполнил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле заняты еще восемь актеров: Анна Гюрегян, Аслан Киут, Марина Сичинава, Лоида Тыркба, Ирина Делба, Саид Лазба, Эмиль Петров и Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири.
Комедия "Оскар" французского драматурга Клода Манье стала первой премьерой РУСДРАМа в 2020 году.
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