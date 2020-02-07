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Портреты в театральном интерьере: комедия "Оскар" в объективе Sputnik

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Костюмы в спектакле решены в стилистике Франции 1960-х годов. По словам художника по костюмам Наташи Шпановой, костюмы своей цветовой гаммой и яркостью создают у зрителей приподнятое и беззаботное настроение.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200207/1029402711/Sputnik.html

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера второе полугодие 39-го театрального сезона продолжил премьерой комедии "Оскар".

Французскую пьесу поставил в Сухуме российский режиссер Сергей Ефремов. Костюмы в спектакле решены в стилистике Франции 60-х годов. Главную роль исполнил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле заняты еще восемь актеров: Анна Гюрегян, Аслан Киут, Марина Сичинава, Лоида Тыркба, Ирина Делба, Саид Лазба, Эмиль Петров и Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири. 

Комедия "Оскар" французского драматурга Клода Манье стала первой премьерой РУСДРАМа в 2020 году.

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