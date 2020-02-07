Портреты в театральном интерьере: комедия "Оскар" в объективе Sputnik

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Минздрав Абхазии и омбудсмен поспорили о проблемах с финансированием психбольницы В Министерстве здравоохранения и соцобеспечения Абхазии ответили, что перебоев с финансированием РСПБ в 2019 и 2020 годах не было и лечение пациентов не прерывалось. 121

Посольство России объяснило "штрафы" при оформлении загранпаспорта Предоставленный документ для оформления заграничного паспорта не должен быть просрочен или испорчен, в противном случае приходится проводить дополнительную проверку. 2770