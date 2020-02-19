Домик на окраине: школа-долгожитель в селе Гагида

В одном из самых отдаленных сел Галского района находится школа с вековой историей. Уже много лет здание находится в ужасном состоянии, но уроки в школе не прекращаются.

Село Гагида находится на окраине Галского района, в центре располагается сельская школа. Она школа была построена в 1898 году. В годы Отечественной войны народа Абхазии здание было сожжено, но вскоре восстановлено. Во второй раз школу сожгли в 1998 году во время операции абхазских военых по ликвидации грузинских партизан, которые пытались установить контроль над Галским районом, школа была вновь сожжена. Во второй раз здание восстановили за год, с тех пор ремонта в школе не было.

Сегодня Гагидская средняя школа – это два одноэтажных здания, в которых учатся 65 человек. В основном здании обучаются старшеклассники. В классах уже давно испортился деревянный пол, протекает крыша и видные голые стены.

У школьников нет спортивного зала, уроки физкультуры проводят на улице, в плохую погоду играют в шахматы, вместо класса информатики – два компьютера в небольшом актовом зале.

Многие ученики вынуждены добираться до школы пешком по полчаса, в селе нет школьного автобуса. В плохую погоду ребята часто пропускают школу, чтобы не заболеть. Но, несмотря на сложные обстоятельства, ребята очень любят свою школу.

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