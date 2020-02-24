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Путь к победе: в московском метро запустили "фронтовой" поезд

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Новый тематический поезд метро "Путь к Победе"
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200224/1029520864.html

В московском метро запустили новый тематический поезд "Путь к победе". Каждый вагон посвящен наиболее важным сражениям Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Состав будет ходить в течение следующих шести месяцев по Кольцевой линии метро. Оформление вагонов было выполнено на основе историй, рассказанных родственниками 60 фронтовиков. С 11 по 30 ноября прошлого года на сайте проекта "Активный гражданин" можно было заполнить анкету и отправить историю фронтовика с его фотографией.

Кроме того, в вагонах состава разметили информацию о подвигах советских граждан во времена Великой Отечественной войны и проводившихся военных операциях.

 

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