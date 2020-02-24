Путь к победе: в московском метро запустили "фронтовой" поезд

Состав будет ходить в течение следующих шести месяцев по Кольцевой линии метро. Оформление вагонов было выполнено на основе историй, рассказанных родственниками 60 фронтовиков. С 11 по 30 ноября прошлого года на сайте проекта "Активный гражданин" можно было заполнить анкету и отправить историю фронтовика с его фотографией.
Кроме того, в вагонах состава разметили информацию о подвигах советских граждан во времена Великой Отечественной войны и проводившихся военных операциях.
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