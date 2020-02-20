Крылья победы: выставка самолетов времен Великой Отечественной войны

На выставке собраны фронтовые машины с героической историей, причем не только советские, но и те, которые поставлялись по лендлизу. Здесь представлены разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова и даже американский Douglas.

Из десяти машин, представленных в экспозиции, семь являются памятниками науки и техники России. На одном из них - истребителе Ла-7 - летал и сбил на нем 17 самолетов противника трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб.

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