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Крылья победы: выставка самолетов времен Великой Отечественной войны

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© Sputnik / Kirill Kallinikov
Экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в Монино.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200220/1029496230.html

В Центральном музее Военно-воздушных сил в подмосковном Монино открылась выставка "Самолеты Великой Отечественной войны".

На выставке собраны фронтовые машины с героической историей, причем не только советские, но и те, которые поставлялись по лендлизу. Здесь представлены разработки конструкторских бюро Туполева, Илюшина, Петлякова и даже американский Douglas. 

Из десяти машин, представленных в экспозиции, семь являются памятниками науки и техники России. На одном из них - истребителе Ла-7 - летал и сбил на нем 17 самолетов противника трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб.  

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