Самое красивое в мире: 85 лет Московскому метро

Московский метрополитен является исторически первым и крупнейшим метрополитеном СССР и России.
Московское метро — шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу и одним из красивейших в мире.
Состоит из 14 линий общей протяженностью 408 километров, в Московском метрополитене 233 действующие станции, более 40 являются памятниками архитектуры.
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