Самое красивое в мире: 85 лет Московскому метро

Первая линия Московского метро открылась 15 мая 1935 года и шла от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", с ответвлением на "Смоленскую".

Московский метрополитен является исторически первым и крупнейшим метрополитеном СССР и России.

Московское метро — шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу и одним из красивейших в мире.

Состоит из 14 линий общей протяженностью 408 километров, в Московском метрополитене 233 действующие станции, более 40 являются памятниками архитектуры.

Смотрите также: