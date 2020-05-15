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Самое красивое в мире: 85 лет Московскому метро

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© Sputnik /
Первый поезд Московского метро во время пробного рейса.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200515/1030139595.html

Первая линия Московского метро открылась 15 мая 1935 года и шла от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", с ответвлением на "Смоленскую".

Московский метрополитен является исторически первым и крупнейшим метрополитеном СССР и России.

Московское метро — шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу и одним из красивейших в мире.

Состоит из 14 линий общей протяженностью 408 километров, в Московском метрополитене 233 действующие станции, более 40 являются памятниками архитектуры.

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