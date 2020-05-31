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Тайна веков: раскопки башни Великой Абхазской стены в селе Мерхеул

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Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (26)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Второй этап исследовательского проекта "Тайна Великой Абхазской стены" на стадии завершения.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200531/1030240596/Tayna-vekov-raskopki-bashni-Velikoy-Abkhazskoy-steny-v-sele-Merkheul-.html

Подошел к завершению второй этап проекта "Тайна Великой Абхазской стены", который проводится местными ученными при финансовой поддержке фонда "Амшра" и информационной поддержки Sputnik Абхазия.

По словам руководителей проекта, сроки реализации проекта сдвинулись из пандемии коронавируса с июня на конец лета или начало осени. Завершающим этапом практической части исследований стали раскопки в селе Мерхеул Гулрыпшского района, где расположена 39-я по счету башня Великой Абхазской стены по списку историка Юрия Воронова.

За шесть из десяти запланированных дней изучения местности, археологи нашли множество обломков пифосов, глиняных сосудов, пули, железную ложку, а также часть газыря, обломок зернотерки. Все это археологам предстоит изучить и проанализировать.

Как утверждают ученые, каждая находка дает некие подсказки, которые приближают археологов к раскрытию тайны Великой Абхазской стены. Они планируют вернуться к практической части исследований в будущем, если будет финансирование.

Темы:
Тайны Великой Абхазской стены (26)


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