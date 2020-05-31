Тайна веков: раскопки башни Великой Абхазской стены в селе Мерхеул

Подошел к завершению второй этап проекта "Тайна Великой Абхазской стены", который проводится местными ученными при финансовой поддержке фонда "Амшра" и информационной поддержки Sputnik Абхазия.

По словам руководителей проекта, сроки реализации проекта сдвинулись из пандемии коронавируса с июня на конец лета или начало осени. Завершающим этапом практической части исследований стали раскопки в селе Мерхеул Гулрыпшского района, где расположена 39-я по счету башня Великой Абхазской стены по списку историка Юрия Воронова.

За шесть из десяти запланированных дней изучения местности, археологи нашли множество обломков пифосов, глиняных сосудов, пули, железную ложку, а также часть газыря, обломок зернотерки. Все это археологам предстоит изучить и проанализировать.

Как утверждают ученые, каждая находка дает некие подсказки, которые приближают археологов к раскрытию тайны Великой Абхазской стены. Они планируют вернуться к практической части исследований в будущем, если будет финансирование.