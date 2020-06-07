Планета, которую мы убиваем

Человек использует ресурсы Земли, редко задумываясь, как быстро они источаются, и к чему это последовательная губительная деятельность может привести.

Несмотря на то, что мировая пандемия остановила производства во многих странах, в разы сократилось загрязнение окружающей среды, и это отразилось на состоянии природы и климата, последствия уже не обратимы.

Деятельность человека наносит огромный вред экологии планеты: где-то сливают отходы в реки, разливается нефть, вырубаются леса, смог от заводов отравляет воздух.

ООН призывает стремиться к ежегодному уменьшению на 7,6 процента, чтобы ограничить глобальное потепление в текущем столетии 1,5 градуса Цельсия, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Смотрите в фотоленте, как действия человека повлияли на природу и экологию.

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