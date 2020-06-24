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Марш Победы: кадры Парада на Красной площади

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (154)
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© Sputnik / Host photo agency / Alexander Vilf
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200624/1030396162.html

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, лучшие кадры торжественного марша - в фотоленте Sputnik.

В Параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники, а также военнослужащие из 13 стран.

Завершился Парад пролетом авиации.

После Парада президент России Владимир Путин совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Абхазскую делегацию на Параде представил Аслан Бжания.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (154)


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