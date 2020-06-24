Марш Победы: кадры Парада на Красной площади

В Параде на Красной площади приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники, а также военнослужащие из 13 стран.
Завершился Парад пролетом авиации.
После Парада президент России Владимир Путин совместно с главами государств, которые прибыли в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Абхазскую делегацию на Параде представил Аслан Бжания.
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