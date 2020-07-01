Розы на "страже", цапка и трактор: виноградники в Лабре

Виноградники в селе Лабра Очамчырского района появились пять лет назад на пятнадцати гектарах земли, но уже сегодня территория этих плантаций увеличилась почти в шесть раз.

Каждый ряд винограда на плантации в селе Лабра "охраняют" розы, некоторые из которых уже распустились и разбавили зеленые насаждения ягод ярко-красными бутонами. Принято считать, что по состоянию лепестков этих цветов можно определить приближение заболеваний, которые могут повлиять на виноград. При этом розы довольно удачно вписались в общий ландшафт и украсили территорию плантации.

Всего на 56 гектарах лабрского виноградника произрастает около 300 тысяч корней винограда французских сортов. Их привезли в Абхазию из Италии и они успешно прижились.

Плантации принадлежат семьи Ачба из Кутола. Земли в Лабре предприниматели выбрали по причине того, что почва там плодородная, что подтвердили результаты проведенных в Италии исследований лабрской земли. В советское время в этом селе в промышленных масштабах выращивали табак и кукурузу.

Первый урожай предприниматели собрали в 2017 году – до 90 тонн винограда с 15 плодоносящих гектаров земли. Спустя год объем урожая вырос до 106 тонн, а в нынешнем сезоне ожидается около 150 тонн ягоды.

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