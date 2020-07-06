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Забытая под землей: уникальная шахта-ГЭС в Ткуарчале

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Шахта № 8 была открыта в Ткуарчале в начале 1960-х годов. Здесь в середине 60-х начали строить уникальное сооружение – подземную ГЭС.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200706/1030444002/Zabytaya-pod-zemley-unikalnaya-shakhta-GES-v-Tkuarchale.html

В начале 60-х годов в шахтерском поселке Акармара заработала шахта № 8. Вскоре угольщики заметили, что можно пробурить скалу и выйти к реке Аалдзга. Эта возможность натолкнула на мысль построить в шахте уникальное сооружение – подземную гидроэлектростанцию.

В середине 60-х годов станция была построена. Мощность установленных на ней агрегатов составляла 28 мегаватт. Но ввести ГЭС в эксплуатацию так и не удалось.

При проектировании не предусмотрели водохранилище. А это было серьезным упущением. К тому же строители не смогли установить турбины. Из-за недоработок угольщики не смогли использовать станцию. А в Министерстве энергетики СССР не захотели иметь дело с шахтой-ГЭС. Проект был заморожен, а станцию забросили.

Сейчас это место привлекает внимание лишь сталкеров. Чтобы попасть в подземную ГЭС, необходимо пройти пять километров по темному и сырому тоннелю.

Но лезть в шахту небезопасно, она находится в аварийном состоянии. Все, что вы делаете, делаете на свой страх и риск.



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