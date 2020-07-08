Клубника, виноград и боевые искусства: облик села Лабра

Село Лабра Очамчырского района, которое делится на верхнюю и нижнюю зоны, расположено примерно в 30 километрах от Сухума.

В период Махаджирства – насильственного переселения абхазов в Турцию, село Лабра опустело. В начале XX века на эти земли прибыли амшенские армяне, чьи потомки живут там по сей день.

Сегодня в Лабре проживает около 300 семей, в большинстве своем армяне. Почти в каждом дворе или приусадебном участке построены теплицы, где выращивают клубнику, которая славится на селе, как стабильный и выгодный источник дохода.

Пять лет назад в Лабре появились виноградные плантации. Семья Ачба из Кутола выбрала это место, так как земли в Лабре плодородные. В советское время там выращивали табак и кукурузу. На 56 гектарах произрастает около 300 тысяч корней винограда французских сортов, привезенные из Италии. Предприниматели планируют в этом сезоне собрать до 160 тонн этих ягод.

Лабра красочное село с богатой растительностью. Дома в основном бельэтажные и редко превышают два этажа. В пути встречается немало заброшенных после войны строений, в которых уже давно никто не живет.

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