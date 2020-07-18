Кто рисует на небе: картины из облаков

На небо можно смотреть бесконечно – его картины всегда живые и динамичные. Каждая из них уникальна, ни одна не похожа на другую.
Небесное полотно оживает благодаря облакам – они могут быть разных размеров, форм и цветов.
Их образования изучаются метеорологами столетиями. Облака состоят из мельчайших капель воды и/или кристаллов льда. Ученые классифицируют облака по множеству признаков, а мы предлагаем вам просто насладиться их красотой.
Смотрите также:
- Редкое явление: самая яркая за последние семь лет комета