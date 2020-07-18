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Кто рисует на небе: картины из облаков

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© AP Photo. DPA / Armin Weigel
"Организованные" облака над цветущим рапсовым полем в Германии
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200718/1030514177.html

Небеса с незапамятных времен были источником вдохновения человека. Смотрите в подборке Sputnik завораживающие фотографии невероятных облаков со всего мира.

На небо можно смотреть бесконечно – его картины всегда живые и динамичные. Каждая из них уникальна, ни одна не похожа на другую.

Небесное полотно оживает благодаря облакам – они могут быть разных размеров, форм и цветов.

Их образования изучаются метеорологами столетиями. Облака состоят из мельчайших капель воды и/или кристаллов льда. Ученые классифицируют облака по множеству признаков, а мы предлагаем вам просто насладиться их красотой.

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Кто рисует на небе: картины из облаков
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