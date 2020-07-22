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Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии

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  • Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
  • Палестинский министр Мухаммед Штайе здоровается с журналисткой
  • Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве
  • Ангела Меркель здоровается с Джузеппе Конте на саммите ЕС в Брюсселе
  • Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по COVID-19 в Вашингтоне
  • Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс во время приветствия локтем в Вашингтоне
  • Первый министр Шотландии Никола Стерджен приветствует телефонистку локтем в Эдинбурге
  • Председатель управляющего совета Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин во время приветствия локтем
  • Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор Митч Макконнелл во время приветствия локтем
  • Главы МИД Турции и Италии Мевлют Чавушолу и Луиджи Ди Майо во время приветствия локтем
  • Канцлер Германии Ангела Меркель во время приветствия локтем на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе
© REUTERS / Stephanie Lecocq
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе.
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Sputnik Абхазия
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Коронавирус изменил привычные общественные ритуалы. Например, такой формальный жест как рукопожатие пришлось заменить чем-то другим. Как выходят из положения политики - смотрите в фотоленте Sputnik.

COVID-19 изменил многие привычки. Из-за опасности заразиться, люди отказываются пожимать друг другу руки при встрече и заменяют на приветствия, не предполагающие физического контакта (взмах рукой) или соприкосновение другими частями тела - например внутренними сторонами стоп.

Еще в марте глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями, эту идею подержал и помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард. Со временем новая форма социального протокола стала приживаться, особенно у политиков.

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