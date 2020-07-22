Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии

Коронавирус изменил привычные общественные ритуалы. Например, такой формальный жест как рукопожатие пришлось заменить чем-то другим. Как выходят из положения политики - смотрите в фотоленте Sputnik.

COVID-19 изменил многие привычки. Из-за опасности заразиться, люди отказываются пожимать друг другу руки при встрече и заменяют на приветствия, не предполагающие физического контакта (взмах рукой) или соприкосновение другими частями тела - например внутренними сторонами стоп.

Еще в марте глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил на время вспышки вируса в знак приветствия соприкасаться локтями, эту идею подержал и помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард. Со временем новая форма социального протокола стала приживаться, особенно у политиков.

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