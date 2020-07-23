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Символ единства: как Сухум отметил День флага

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  • Вечером на набережную, где празднуют День флага пришел и президент Абхазии Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главные мероприятия по празднованию Дня государственного флага Абхазии по традиции прошли в Сухуме
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200723/1030604999/Simvol-edinstva-kak-Sukhum-otmetil-Den-flaga.html

Абхазия отметила День флага. В этом году Государственному флагу республики исполнилось 28 лет.

В День флага в Сухуме прошли праздничные мероприятия, их организовали Государственный комитет по вопросам молодежи и спорта при поддержке Министерства культуры, администрации города, департамента по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

В 18:00 у администрации столицы начались мото и велозаезды, в которых мог принять участие каждый желающий, финишировали участники на площади имени Сергея Багапш.

Затем прошло факельное шествие с участием молодежных организаций, творческих коллективов, спортивных секций, движения волонтеров, а также всех желающих. Участники шествия пронесли по набережной полотнище флага Абхазии.

Затем, на площади перед Абхазским драмтеатром прошло праздничное представление с участием коллектива "Кавказ", Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария, Детской хореографической студии при Госансамбле "Шаратын" "Яйрума".

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод".

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