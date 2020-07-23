День флага в Сухуме: факельное шествие и танцы

23 июля в Абхазии отмечают День флага. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 28 лет.

Праздничные мероприятия и возложение цветов прошли по всей республике. О том, как прошел праздник в столице Абхазии - смотрите в нашем видео.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы.

О том, как у Абхазии появился свой флаг, как его изготовляли и что он символизирует, читайте в материале Sputnik.