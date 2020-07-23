21:38 23 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.96
  • EUR82.19
Поиск
Видео

День флага в Сухуме: факельное шествие и танцы

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Леон Адлейба, Константин Грецов
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200723/1030603930/Den-flaga-v-Sukhume-fakelnoe-shestvie-i-tantsy.html

23 июля в Абхазии отмечают День флага. В этом году Государственному флагу Абхазии исполняется 28 лет.

Праздничные мероприятия и возложение цветов прошли по всей республике. О том, как прошел праздник в столице Абхазии - смотрите в нашем видео.

23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии утвердил Государственный флаг и герб Республики Абхазия по эскизам художника Валерия Гамгия. Шить госсимволику доверили работникам сухумской фабрики "Дом мод", которые выполняли заказ втайне от коллег и под угрозами расправы.

О том, как у Абхазии появился свой флаг, как его изготовляли и что он символизирует, читайте в материале Sputnik.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Глава МИД Израиля Габи Ашкенази, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и министр науки и технологий Израиля Ижар Шай
Чувство локтя: как политики здороваются во время пандемии
День флага в Сухуме: факельное шествие и танцы
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться