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Пели и плясали: как прошел день международного признания Абхазии

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Праздничный концерт Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России, профессора Льва Конторовича.
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Sputnik Абхазия
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Двенадцатую годовщину признания Россией независимости Абхазии отметили в Сухуме в среду 26 августа.

В День международного признания независимости Абхазии в среду 26 августа по всей республике проходили праздничные мероприятия. День признания независимости объявлен в Абхазии праздничным выходным днем, выходном объявлен и четверг 27 августа. 

В Сухуме в среду прошли два концерта - праздничный концерт Академического Большого хора "Мастера хорового пения" под руководством народного артиста России, профессора Льва Конторовича в Абхазской государственной филармонии, и концерт на Набережной Махаджиров, в котором приняли участие абхазские эстрадные исполнители и российские певицы Юлия Чичерина и Александра Морозова.

Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.

Между Россией и Абхазией были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о размещении на территории Абхазии российской военной базы, Соглашение о совместных усилиях по охране государственной границы Абхазии, а также ряд других межгосударственных и межправительственных документов.

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