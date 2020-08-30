День шахтера: каким был и стал промышленный Ткуарчал

Ткуарчал – единственный город Абхазии, который находится не на побережье, а в горах. Он расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, в долине реки Аалдзга.

Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь стали добывать уголь. Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности.

В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Возможно, это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.

Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта.

После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.

Ткуарчал – уникальное место. Город полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд.

День шахтера отмечают во всех постсоветских странах в последнее воскресенье августа. Появление этого праздника связано с именем Алексея Стаханова, который в августе 1935 года установил рекорд по добыче угля.

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