День знаний в сухумских школах

В Абхазии 1 сентября открылись 152 средние общеобразовательные школы из 153, сухумская школа №6 будет находиться на карантине до 7 сентября.

Более двух с половиной тысяч первоклассников пошли в школы Абхазии 1 сентября. Торжественные линейки прошли только для первых и 11-х классов. Ученики остальных классов сразу же отправились на урок.

17 августа санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии направила предписания в Министерство просвещения и языковой политики. Их соблюдение должно помочь избежать появления и распространения коронавируса в школах республики.

Согласно предписаниям, Министерство просвещения и языковой политики внесло некоторые изменения в организацию учебного процесса из-за распространения коронавирусной инфекции.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.

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