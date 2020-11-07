Экзотическая ягода: сбор фейхоа в поселке Дранда

В поселке Дранда Гулрыпшского района в самом разгаре сбор урожая фейхоа. Там расположены плантации, на которых трудятся местные жители.

Сбор фейхоа в Абхазии начался несколько недель назад. Из кисло-сладких плодов ягоды делают варенье и компот, кроме того, фейхоа идет на продажу.

Экзотическую ягоду завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, и с тех пор она стала традиционной культурой в республике.

В 2013 году в поселке Дранда заложили плантации по выращиванию фейхоа, площадь которых составляет 13 гектаров.

Деревья, которым уже больше семи лет выше человеческого роста, после того, как они вырастут еще больше, и невозможно будет дотянуться до ягод, собирать фейхоа будут с помощью лестниц, пояснили крестьяне. Кроме того, они отмечают, что собирать фейхоа легче, чем например мандарины, так как, при сборе цитрусовых нужно залезать на деревья и использовать секаторы.

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