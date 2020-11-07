Экзотическая ягода: сбор фейхоа в поселке Дранда

Сбор фейхоа в Абхазии начался несколько недель назад. Из кисло-сладких плодов ягоды делают варенье и компот, кроме того, фейхоа идет на продажу.
Экзотическую ягоду завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, и с тех пор она стала традиционной культурой в республике.
В 2013 году в поселке Дранда заложили плантации по выращиванию фейхоа, площадь которых составляет 13 гектаров.
Деревья, которым уже больше семи лет выше человеческого роста, после того, как они вырастут еще больше, и невозможно будет дотянуться до ягод, собирать фейхоа будут с помощью лестниц, пояснили крестьяне. Кроме того, они отмечают, что собирать фейхоа легче, чем например мандарины, так как, при сборе цитрусовых нужно залезать на деревья и использовать секаторы.
Подробнее об этом читайте здесь:
- Зеленое богатство: как идет сбор фейхоа в поселке Дранда