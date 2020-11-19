Кукурузная "лихорадка": сезонный сбор "царицы полей"

В фотоленте информационного агентства Sputnik – сезонный сбор "царицы полей", абхазской кукурузы, которая играет важную роль в традиционной кухне.

Кукуруза занимает важное место в культуре абхазов. Она была завезена в республику через Турцию в конце XIX века и стала основой в приготовлении многих традиционных блюд.

Кукуруза начинает созревать в середине июля, но в это время ее еще не собирают, так как для хранения она не годится.

Собирать кукурузу можно, если листья уже высохли, происходит это осенью. Некоторые начинают собирать початки в сентябре, другие затягивают сбор до конца ноября. Время сбора зависит от сорта, места выращивания и посева.

Хранят кукурузу в специальном амбаре, который плетется из тонких прутьев, чтобы кукуруза обветривалась, и урожай мог храниться долгое время.

Растения кукурузы после сбора срезаются серпом и используются в качестве корма для скота.

Главное традиционное блюдо абхазской кухни, которое делают из кукурузной муки, – абыста. Кукурузная мука производится из белой, желтой и красной кукурузы. Чаще всего с мамалыгой едят фасоль, подливу из алычи, мясо, сыр, соленья. А еще из кукурузной муки делают такие национальные блюд, как аиладж, амгьал и аджинджух.