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Тепло земли и рук: курсы гончарного мастерства в Сухуме

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© Sputnik / Константин Грецов
В Сухуме в студии "Артель" открыли курсы гончарного мастерства.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201204/1031400808.html

В сухумской студии "Артель" месяц назад начали обучать всех желающих гончарному мастерству. Курсы открылись при поддержке программ развития ООН.

Здесь обучают, как правильно обращаться с глиной и создавать свои уникальные изделия. Гончарному мастерству учит молодая мастерица Сабина Ахиба. На курсы набирают небольшие группы – всего по четыре человека. Это делается для того, чтобы преподаватель успевал уделять всем ученикам внимание.

За месяц работы ученики научились подготавливать глину, центровать ее на круге и делать примитивные фигуры.

В "Артели" 70 процентов времени обучения посвящают практике и только 30 процентов – теории, которую дают во время работы за гончарным кругом. Преподаватели на курсах большое внимание уделяют абхазским традиционным изделиям. Это и кувшины, и тарелки, которые древние абхазы использовали в быту. Ученики будут посещать и музеи, чтобы они могли отличать абхазскую керамику от зарубежной. 

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Тепло земли и рук: курсы гончарного мастерства в Сухуме
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