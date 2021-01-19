Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан

Небольшой снег прошел в Абхазии вечером 18 января, во вторник он добрался и до столицы. Утро в Сухуме выдалось необычным, так как снег в субтропиках - явление редкое.

В последний раз снег шел в 2017 году, жители Абхазии уже успели соскучиться по нему. И вот январь 2021 года снова решил напомнить южанам, какой на самом деле должна быть зима.

Ослепительно белый снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, правда, ненадолго, как только выглянет солнце, снег сразу же тает. Погода, созданная для горячего чая и уютного пледа, — идеальная зимняя картина, но сегодня рабочий вторник.

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