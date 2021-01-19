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Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Заснеженная дорога - это очень красиво, но и опасно одновременно. Если вы не были готовы к зиме и не меняли резину на зимнюю, будьте осторожны.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210119/1031657001/Sneg-v-subtropikakh-chem-yanvar-poradoval-sukhumchan.html

Небольшой снег прошел в Абхазии вечером 18 января, во вторник он добрался и до столицы. Утро в Сухуме выдалось необычным, так как снег в субтропиках - явление редкое.

В последний раз снег шел в 2017 году, жители Абхазии уже успели соскучиться по нему. И вот январь 2021 года снова решил напомнить южанам, какой на самом деле должна быть зима.

Ослепительно белый снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, правда, ненадолго, как только выглянет солнце, снег сразу же тает. Погода, созданная для горячего чая и уютного пледа, — идеальная зимняя картина, но сегодня рабочий вторник.

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