Снег в субтропиках: чем январь порадовал сухумчан

В последний раз снег шел в 2017 году, жители Абхазии уже успели соскучиться по нему. И вот январь 2021 года снова решил напомнить южанам, какой на самом деле должна быть зима.
Ослепительно белый снег покрывает серые здания, голые деревья, хвою и пальмы, правда, ненадолго, как только выглянет солнце, снег сразу же тает. Погода, созданная для горячего чая и уютного пледа, — идеальная зимняя картина, но сегодня рабочий вторник.
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