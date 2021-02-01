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Эпоха Бориса Ельцина

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© Sputnik / Владимир Родионов
Борис Николаевич Ельцин вошел в историю как первый всенародно избранный глава государства. Двенадцатого июня 1991 года он победил на выборах президента РСФСР с 57,3 процента голосов избирателей.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210201/1031748144/Epokha-Borisa-Eltsina.html

Первого февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину.

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