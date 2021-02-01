Эпоха Бориса Ельцина

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Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии Диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 44 человек из 426 протестированных в Абхазии за прошедшие сутки. 1552

Ползучая опасность: как у бедийцев земля из под ног ушла В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой. 157