Эпоха Бориса Ельцина

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Первого февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину.
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Дорога, соединяющая город Ткуарчал с селами района, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
Самые яркие и запоминающиеся кадры уходящей недели - в фотоленте Sputnik.
Неделя высокой моды в Париже открылась 25 января показом российского модельера Ульяны Сергеенко и завершилась в четверг 28 января.
В шортлист Student and Youth конкурса Sony World Photography Awards 2021 вошли работу десяти фотографов в возрасте от 18 до 30 лет. Все участники конкурса учатся в ведущих высших учебных заведениях.
Диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 44 человек из 426 протестированных в Абхазии за прошедшие сутки.
В селе Бедиа ду Ткуарчалского района 15 января начался оползень, из-за которого пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Две семьи остались без крыши над головой.
Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС начались 24 января. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля.
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