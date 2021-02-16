Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран

В Москве на прошлой неделе высота снежного покрова могла побить рекорд 65-летней давности.
Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливались под снег.
Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работали 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин для уборки снега.
Синоптики обещают 17 февраля снег с дождем в Абхазии.
3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров. "Большой снег" пролежал ровно 38 дней.
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