18:02 16 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.29
  • EUR88.94
Поиск
Фото

Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран

Получить короткую ссылку
54 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Foto / предоставлено Георгиосом Григориадисом
Большой снег в Сухуме 1911 год.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/10/1031847741.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210216/1031848460.html

Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды.

В Москве на прошлой неделе высота снежного покрова могла побить рекорд 65-летней давности.

Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливались под снег.

Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работали 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин для уборки снега.

Синоптики обещают 17 февраля снег с дождем в Абхазии.

3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров. "Большой снег" пролежал ровно 38 дней.

Читайте также:


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 11:58 15.02.2021
    11:58 15.02.2021

    Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет

    Традиционный карнавал в Бразилии был намечен в 2021 году с 13 по 16 февраля. Но из-за пандемии коронавируса многолетняя традиция народных гуляний была запрещена.

    49
    11
  • Последнее обновление: 16:03 13.02.2021
    16:03 13.02.2021

    Рекордный снегопад в Москве

    Обильные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Высота снежного покрова может побить рекорд 65-летней давности.

    231
    9
  • Последнее обновление: 12:10 12.02.2021
    12:10 12.02.2021

    Празднование лунного Нового года в мире

    Празднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в миреПразднование лунного Нового года в мире

    74
    18
  • Лед на дорожке на пляжа у озера Мичиган в Чикаго
    Последнее обновление: 18:45 10.02.2021
    18:45 10.02.2021

    США во власти полярного вихря, или "замерзшие в Чикаго"

    Нынешняя зима стала для США самой холодной за последние 25 лет. Смотрите завораживающие снежные кадры из Фарго, Чикаго и Нью-Йорка.

    383
    14

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран
Киберпротезы: техника в помощь людям
График выплат российских пенсий в Абхазии: февраль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться