Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран

Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды.

В Москве на прошлой неделе высота снежного покрова могла побить рекорд 65-летней давности.

Припаркованные автомобили превратились в сугробы, собаки проваливались под снег.

Коммунальные службы вышли на уборку города. В Москве работали 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин для уборки снега.

Синоптики обещают 17 февраля снег с дождем в Абхазии.

3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров. "Большой снег" пролежал ровно 38 дней.

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