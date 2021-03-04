Владислав Ардзинба - историк и политик, изменивший ход истории Абхазии

Владислав Ардзинба пришел в политику из науки. Он был крупным ученым-историком, специалистом по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, хеттологом международного уровня. Важное место в его научной деятельности занимали исследования абхазо-адыгских нартских сказаний.

В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.

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