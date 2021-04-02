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Жизнь под землей: ремонт тоннеля ИнгурГЭС

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Ремонт ИнгурГЭС (33)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Ингурской ГЭС ведется ремонт деривационного тоннеля, который в последний раз ремонтировался в 2006 году.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20210402/1032135634/Zhizn-pod-zemley-remont-tonnelya-IngurGES.html

На Ингурской ГЭС ведутся ремонтные работы по реконструкции деривационного тоннеля. Планируется, что ГЭС начнет работу в ночь с 30 апреля на 1 мая.

В последний раз тоннель ремонтировали в 2006 году. По технике безопасности осмотр состояния тоннеля необходимо проводить каждые пять лет. Сейчас ежегодные потери из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов в год. Это 10% от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После реабилитации деривационного тоннеля руководство ИнгурГЭС рассчитывает сократить утечки на 40-50%, что эквивалентно 100 миллионам киловатт-часов в год.

Работы ведутся с опережением, изначально планировалось, что ремонт будет завершен в середине мая.

Ремонт проводят на участке длиной в три километра, протяженность всего тоннеля 15 километров. Специалисты укрепляют цемент, проводят бурение. В процессе задействованы около 750 рабочих, которые работают в три смены по 22 часа в сутки. Ремонт обойдется в более 40 миллионов евро, 8 миллионов будет стоить ремонт деривационного тоннеля.

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Ремонт ИнгурГЭС (33)

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